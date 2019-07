In vacanza a Cervia da ben 61 anni: premiati i turisti 'fedelissimi'

Secondo incontro di premiazione dei graditi ospiti della città che da più di 10 anni continuano a trascorrere le loro vacanze a Cervia. Sono stati premiati dal sindaco Massimi Meddri e dal Vicesindaco Gabriele Armuzzi nella sala del consiglio comunale 5 turisti che sono stati festeggiati e che hanno ricevuto la pergamena che li ufficializza Amici di Cervia.

61 anni di fedeltà della vacanza per Mariella Casoni e Bruno Diegoli, segnalati da Carlo Pollarini. Mariella e Bruno scelgono Pinarella da generazioni e vengono in vacanza con la famiglia. Turisti a Cervia da 36 anni Antonella Cagliari e Stefano Gafforio, segnalati da Agenzia Immobiliare Rubboli. Trascorre le vacanze a Cervia da 10 anni Giuseppina Malanchini. Ai premiati è stata consegnata la pergamena che li ufficializza Amici di Cervia, il sale di Cervia come augurio di fortuna e prosperità, un buono per piadine offerto da CNA e Confartigianato, biglietti omaggio per Casa delle Farfalle & Co e Parco Naturale offerti da Cooperativa Atlantide e il libro “Milano Marittima con Tonino e Canavin” scritto da Massimo Previato e donato dalla Cooperativa Bagnini di Cervia.

I prossimi appuntamenti con la festa per i fedelissimi della vacanza saranno il 17 luglio, 7 e 21 agosto e 4 settembre. Albergatori, esercenti di stabilimenti balneari e campeggi, locatori di appartamenti, agenzie immobiliari, tutti coloro cioè che per l’attività svolta sono in grado di attestare la presenza ultradecennale del turista possono segnalare l’Amico di Cervia al CerviaInforma (Tel 0544979350, fax 0544914019 cerviainforma@comunecervia.it) utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito web del Comune nella sezione la modulistica con ricerca per Amico di Cervia.