"In vacanza al museo", campus tra scienza e natura per bambini

“In vacanza al museo” è il nuovo campus che propone il Museo NatuRa dal 3 al 15 settembre, prima dell’inizio della scuola, per prolungare le vacanze di bambine e bambini nati dal 2007 al 2012. Divertimento, natura e scienza per un campus giornaliero settimanale, dal lunedì al venerdì, con ingresso dalle ore 8 alle ore 9 e uscita dalle ore 12 alle 13.30. Ogni piccolo partecipante potrà scegliere di trascorrere al campus una o più giornate, una o due settimane, considerando che le attività del giorno saranno ogni settimana sempre diverse nei contenuti. Durante la mattinata inoltre è previsto anche tempo libero per giocare, studiare o terminare i compiti delle vacanze. I bambini saranno sempre seguiti e condotti nelle attività da personale esperto di Atlantide. La prenotazione è obbligatoria.

Il programma della settimana

Lunedì: giochi a squadre dedicati agli animali del Museo

Martedì: laboratori creativi

Mercoledì: caccia al tesoro sulla natura

Giovedì: museo in scienza

Venerdì: con binocolo, cannocchiale e traghetto si parte in escursione nelle Valli di Comacchio.