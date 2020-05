Cervia, in vigore fino a settembre le Ztl nelle località della costa

La Giunta comunale di Cervia ha deliberato i nuovi orari delle Zone a Traffico Limitato che saranno attive dal 22 maggio fino al 30 settembre e che, per agevolare le attività in questa fase di riapertura, tengono conto anche delle possibilità date alle imprese di nuove occupazioni o di ampliamenti di occupazioni di suolo pubblico già autorizzate. Le Ztl saranno attive fino al 30 settembre (salvo che a Tagliata, come specificato sotto) e le novità principali riguardano l’ampliamento dell’orario nella maggior parte delle zone (dalle 17 o 17.30), un’unica Ztl a Milano Marittima (fino allo scorso anno erano due, con diverse regolamentazioni), l’istituzione, nel centro di Cervia, della Ztl anche in Corso Mazzini, nel tratto da via XX Settembre al ponte Cavour compreso.

"La regolamentazione delle Ztl quest’anno presenta alcune importanti novità, che rispondono alla nostra intenzione, condivisa con le associazioni di categoria, di dare maggiori opportunità alle imprese di lavorare rispettando le nuove normative sul distanziamento sociale e atte a evitare assembramenti, pur garantendo a residenti e turisti la fruizione dei servizi e dell’ospitalità proverbiale di questa terra", specifica l'assessore alla Viabilità Enrico Mazzolani.

Milano Marittima

Centro di Milano Marittima: tutti i giorni dalle 17.30 alle 2.30 del giorno successivo, Ztl in viale Gramsci, nel tratto compreso fra viale Cadorna e via Corsica; via Corsica, nel tratto compreso fra viale Gramsci e viale Bologna; su tutte le strade comprese all’interno del Viale Romagna, escluso viale Gramsci.

Cervia

Cervia “Borgomarina”: tutti i giorni dalle 17.00 all’1.30 del giorno successivo, Ztl in via N. Sauro, nel tratto compreso fra via Bonaldo e il Lungomare D'Annunzio; Lungomare D’Annunzio nel tratto compreso fra via Gessi e via Sauro.

Cervia “Borgo Cavour”: tutti i giorni dalle 17.30 all’1.00 del giorno successivo, Ztl in via Borgo Cavour; via Ganna.

Cervia “Viale Roma”: tutti i giorni dalle 20.00 all’1.00 del giorno successivo. Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata in viale Roma, nel tratto compreso fra viale Volturno e via Torre San Michele.

Pinarella-Tagliata

Pinarella “Piazza Della Repubblica”: tutti i giorni dalle ore 17.30 all’1.00 del giorno successivo, Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata in piazza della Repubblica.

Pinarella “Viale Emilia” tutti i giorni dalle ore 17.30 all’1.00 del giorno successivo, Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata in viale Emilia, nel tratto compreso tra viale Vulcano e viale Italia.

Pinarella “Viale Mezzanotte” tutti i giorni dalle ore 17.30 all’1.00 del giorno successivo, Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata in viale Mezzanotte, nel tratto compreso tra viale Abruzzi e viale Italia.

Tagliata “Viale Sicilia” dall’1 giugno alla prima domenica di settembre, tutti i giorni dalle ore 20.00 all’1.00 del giorno successivo Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata in viale Sicilia, nel tratto compreso tra la strada di accesso al piazzale dei Pesci e viale Abruzzi.