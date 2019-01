In vigore le nuove norme: ungherese multata perché trovata a circolare con targa straniera

E' di una ragazza ungherese la prima auto fermata dalla polizia locale dell'Unione dei Comuni della Romagna faentina perchè la conducente continuava a circolare con targa estera anche se era residente in Italia da ben più di 60 giorni. Per lei è scattata una sanzione da 498,40 euro che è stata pagata direttamente agli agenti e l’auto fermata e portata col carro attrezzi in un luogo privato. La polizia locale manfreda, ricorda che con l'entrata in vigore delle nuove norme è proibito a chiunque sia residente in Italia di circolare con veicolo con targa estera e, invita chiunque, a regolarizzarsi onde evitare le sanzioni pesantissime previste per tale violazione che comportano in caso di reiterazione della violazione anche alla confisca del veicolo.