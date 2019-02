Inaugura la nuova 'Casa dell'acqua' per la distribuzione gratuita

Inaugura domenica 24 febbraio alle 18 in piazza Resistenza, ad Alfonsine, la nuova “Casa dell’acqua”, il distributore di acqua a disposizione di tutti i cittadini. All’inaugurazione saranno presenti il sindaco di Alfonsine Mauro Venturi e la giunta.

La nuova Casa dell’acqua, realizzata da Adriatica Acque, sostituisce quella precedentemente posizionata sempre in piazza Resistenza. La cittadinanza potrà prelevare dal distributore gratuitamente l’acqua naturale e due tipi di acqua frizzante, questi ultimi al costo di 5 centesimi al litro. La Casa dell’acqua di piazza Resistenza si aggiunge a quella in piazza Monti, inaugurata nello scorso ottobre. Obiettivo di queste strutture è promuovere il consumo di acqua pubblica di rete e ridurre il consumo dell'acqua in bottiglie di plastica e, quindi, i rifiuti di imballaggio, l'inquinamento derivante dal trasporto e l'energia spesa per lo stoccaggio e la refrigerazione.