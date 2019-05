Inaugura con una partita di calcetto la nuova tensostruttura polivalente

Venerdì 10 maggio alle 17 sarà inaugurata a Massa Lombarda la nuova tensostruttura polivalente di via Fornace di sopra. Lo spazio, originariamente in cemento e scoperto, usufruisce ora di una struttura riscaldata, coperta in modo permanente con archi lamellari e doppio telo e dotata di illuminazione a led; è stata inoltre realizzata una pavimentazione sportiva per un uso polivalente da parte di più discipline sportive, oltre a uno spogliatoio esterno per rendere la struttura funzionalmente autonoma.

Il costo complessivo dell’opera è stato di 250mila euro, 100mila dei quali investiti direttamente dall'Amministrazione comunale, in aggiunta ai 150mila messi a disposizione con un mutuo senza interessi dal Credito sportivo italiano. All’inaugurazione sarà presente il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, a seguire alle 17.15 partita di calcetto tra amministratori (tra i quali il presidente della Regione) e personaggi del giornalismo e dello spettacolo.