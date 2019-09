Inaugura il totem simbolo della nuova Oremplast Arena

Venerdì 20 settembre alle 18 sarà inaugurato, presso la rotatoria tra via Fornace di Sopra e via Imola, il totem simbolo dell'Oremplast Arena di Massa Lombarda, la struttura coperta che ospita due campi regolari per la serie A di tennis. Il totem, in acciaio retroilluminato, sarà il simbolo dell'Oremplast Arena, inaugurata nel dicembre scorso grazie a un’importante collaborazione pubblico/privato che ha permesso un investimento di oltre 500mila euro, andando a riqualificare e mettere in sicurezza anche la viabilità limitrofa, grazie alla rotatoria.

I campi da tennis sono stati coperti da una struttura composta da nove archi in legno lamellare con un investimento di 550mila euro dell’Amministrazione comunale e con un contributo di 100mila euro da parte del Circolo Tennis e di Oremplast. Inoltre, l’area sportiva su cui sorgono i nuovi campi da tennis è dotata di videosorveglianza e impianto di allarme e sono stati attivati quattro punti Wi-fi ad accesso libero.