Inaugura l'Accademia dell'ospitalità dedicata a Terenzio Medri: "Ne sarebbe orgoglioso"

Più di duecento persone martedì pomeriggio erano presenti al taglio del nastro con il quale è stata inaugurata l’Accademia dell’Ospitalità Terenzio Medri. Una giornata importante per la città di Cervia, nella quale è nato ufficialmente un polo formativo che ambirà a istruire giovani e aggiornare imprenditori del settore turistico.

La cultura dell’ospitalità, come punto di forza, è stato il comune denominatore dal quale, tutti i presenti nella giornata, hanno dato il loro contributo e formalizzato il loro impegno al fine di preservare il ruolo di leadership della regione Emilia Romagna nel settore turistico. Sostenere gli imprenditori del turismo, del commercio e servizi nella loro crescita professionale, preparare personale altamente qualificato e offrire alle imprese servizi di ricerca per la selezione del personale - con particolare riguardo a quello stagionale - diventa dunque fondamentale e strategico.

Presso l’Accademia dell’Ospitalità saranno attivati percorsi formativi dedicati a imprenditori, a persone occupate nelle loro aziende che necessitano di adattare le loro competenze ai mutati fabbisogni del lavoro e alle persone disoccupate che vogliono investire il loro futuro professionale nel settore turistico. Obiettivo principale dell’Accademia è promuovere e diffondere una Cultura dell’Ospitalità organizzando corsi con docenti di alto livello garantendo un elevato standard formativo. Ma l’Accademia non si limita alla formazione: uno degli altri obiettivi è orientare le persone all’interno del mercato lavoro nell’industria del turismo, tramite la condivisione di corsi e percorsi collaboratici con Istituti scolastici superiori e Università.

"Federalberghi è molto contenta di questo invito e continuo a sostenere che la Romagna, turisticamente parlando, è un esempio per tutta l’Italia - commenta il presidente nazionale Federalberghi Bernabò Bocca - E quando i nostri albergatori quando vengono qua imparano”. Il Presidente di Confcommercio Ascom Cervia Piero Boni aggiunge: “Oggi prende avvio un nuovo importante percorso che Confcommercio Ascom ha sostenuto e promosso assieme a Iscom.ER sin dal momento in cui l’idea è nata". A suggellare questo sforzo comune la decisione di organizzare per la prima volta a Cervia, durante la giornata di martedì, il Consiglio Nazionale Federalberghi. Il Consiglio si è riunito ufficialmente all’interno del Teatrino della Casa delle Aie durante il pomeriggio. A seguire, sempre all’interno dei locali dalla Casa delle Aie, una cena tradizionale romagnola con musica e canti cervesi. Ai presenti è stato donato, in segno di buon auspicio, un sacchettino del Sale dolce di Cervia.

"Per Cervia è stata una grandissima giornata che ha visto la nascita dell’Accademia dell’Ospitalità e la gioia dei componenti del Consiglio Nazionale Federalberghi per il calore che gli abbiamo riservato - spiega il presidente Federalberghi Ascom Cervia Maurizio Zoli - È stata l’occasione, inoltre, per parlare dei problemi che riguardano gli alberghi stagionali gettando le basi per il lavoro futuro”. L’Amministratore Delegato Iscom.E.R. Andrea Babbi ha dichiarato: “Volare alto, sognare, non arrendersi mai…crescere e fare crescere”; sono queste le parole che Terenzio Medri ha lasciato in eredità e dalle quali è nata l’ispirazione per creare la scuola di formazione dedicata all’ospitalità turistica” L’assessore alla comunità Gianni Grandu aggiunge: “Sono contento che Confcommercio Ascom Cervia abbia pensato a questo luogo del quale Terenzio Medri sarebbe molto orgoglioso”. "Non volevo mancare sia per l’amicizia che mi legava a Terenzio sia per l’importanza di questa Accademia nell’offerta turistica regionale - conclude l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini - Noi siamo una regione all’avanguardia del turismo nazionale, e siamo in campo per confermare la leadership. Insieme possiamo vincere le sfide che ci attendono”.