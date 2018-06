Inaugura la fontana dei giardini: e presto anche una 'Little free library'

Mercoledì 20 giugno alle 18.30 in piazza Andrea Costa a Massa Lombarda ci sarà l’inaugurazione della Fontana dei giardini. Al taglio del nastro sarà presente il sindaco Daniele Bassi insieme alla giunta comunale. “Non ci stancheremo mai di sottolineare l’importanza dei piccoli gesti per ottenere il grande risultato di una città decorosa, accogliente, bella da vivere e da visitare - ha dichiarato il sindaco Bassi -. Le manutenzioni, dalle più piccole alle più grandi, così come il recupero degli spazi, sono uno dei capisaldi di questa amministrazione comunale, perchè siamo fermamente convinti che rappresentino l’impegno più concreto che una giunta possa e debba assumere nei confronti dei propri cittadini”.

A breve, inoltre, anche nei giardini di piazza Andrea Costa sarà posizionata una Little free library, la casetta dei libri dedicata al bookcrossing - il libero scambio di libri tra cittadini - che si andrà ad aggiungere alle tante altre sparse per la città nei luoghi di ritrovo. Il ripristino e la restituzione della Fontana dei giardini alla città sono stati realizzati dall’amministrazione comunale, in collaborazione e grazie al contributo di A&B Alessandra Barbara Parrucchieri e delle loro clienti.