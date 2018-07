Inaugura la nuova Caserma dei Carabinieri di Sant'Alberto

Verrà inaugurata sabato 7 luglio la nuova Caserma dei Carabinieri di Sant'Alberto, in via Cavedone. Alle 10.40 prenderà il via lo schieramento del reparto e della fanfara dell'arma e delle rappresentanze, alle 11 la cerimonia con gli onori alla massima autorità militare, il ricordo dei caduti, la consegna della bandiera e alzabandiera e gli interventi delle autorità. Poco prima delle 12 visita alla Caserma e aperitivo.