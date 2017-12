Inaugura la prima "Giocoteca" della Bassa Romagna

Martedì dalle 14 alle 23 nella sala comunale di Barbiano inaugura “La Bassa gioca”, la prima “giocoteca” della Bassa Romagna. Si tratta di un inedito spazio libero e gratuito rivolto a bambini e adulti per dedicarsi ai giochi da tavolo, che sarà aperto tutte le settimane il sabato pomeriggio dalle 15 alle 19 e il giovedì sera dalle 20.30 alle 23.30. Al momento la giocoteca dispone di una trentina di giochi, che diventeranno un centinaio entro fine febbraio, divisi in giochi astratti, giochi di logica, giochi collaborativi, boardgames, giochi di comitato e giochi di parole. Gran parte dei titoli corrispondono ai giochi che sono stati inseriti nel programma delle Olimpiadi dei giochi della mente (Mind Sports Olympiad), che si tengono ogni anno a fine agosto a Londra.

“Abbiamo intenzione di allenare giovani e non più giovani per provare a partecipare il prossimo anno alle olimpiadi londinesi”, rivela Pietro Zama, presidente della scuola di teatro La Bassa, che ha realizzato la giocoteca. L’ingresso è libero e gratuito. In occasione dell’inaugurazione è in programma una “maratona’” di gioco di ben nove ore. Alle 14 ci sarà il taglio del nastro con brindisi inaugurale, mentre alle 19 è prevista una cena a buffet in condivisione (i partecipanti sono invitati a portare qualcosa da bere e da mangiare da condividere con tutti i presenti). “La giocoteca è un nuovo luogo di aggregazione, un servizio in più per il tempo libero di tutti i cittadini che vorranno cimentarsi in giochi da tavolo - ha dichiarato Riccardo Francone, sindaco referente per la Cultura, Politiche giovanili e Sport dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna -. La scuola di teatro La Bassa, dopo i corsi di recitazione, con questa iniziativa fa un grande regalo alla comunità, e ci auguriamo che col tempo questa esperienza possa crescere e attirare interesse”.

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 349 4300859, oppure inviare una email a info@scuolateatrolabassa.it; per l’inaugurazione è gradita la prenotazione, per permettere una migliore organizzazione della giornata. “Giocoteca” è un neologismo proposto dall’Aig (Archivio italiano dei giochi) che si è recentemente costituito ad Udine; poiché il termine ludoteca comprende sia i luoghi dove si svolge attività ludica essenzialmente per adulti, sia le strutture pubbliche o private con attrezzature per il gioco infantile (altalene, scivoli, eccetera); è stato pensato di introdurre un nuovo lemma che definisca uno spazio prevalentemente dedicato al gioco in scatola. Nella giocoteca non viene praticato né il gioco d’azzardo, né il videogioco. “La Bassa gioca” è la prima giocoteca della Bassa Romagna. La giocoteca di Barbiano è realizzata dalla scuola di teatro “La Bassa”, in collaborazione con il Comune di Cotignola, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Atuttotondo Spettacoli e Teen Theatre.