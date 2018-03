Inaugura la ruota panoramica in Darsena: scatta il contest fotografico

Dopo il rinvio dovuto al maltempo, mercoledì alle 16 alla Darsena di città ha inaugurato l’apertura della ruota panoramica installata per il secondo anno consecutivo. All’evento è intervenuto anche l’assessore Massimo Cameliani.

La ruota, che consentirà di ammirare dall’alto il canale Candiano, proponendo uno sguardo inconsueto sullo skyline del centro storico, sarà in funzione fino al 6 maggio. L’attrazione, che al momento è in Italia la più grande ruota semi-movibile, è alta 40 metri e si compone di 20 gondole (più una speciale per persone disabili) con una capacità massima di 127 persone. L’attrazione sarà aperta nei giorni prefestivi e festivi dalle 10 alle 24 con orario continuato; tutti gli altri giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 20. I biglietti saranno venduti al prezzo di 5 euro (ridotti 4 euro). Anche quest’anno la presenza della ruota panoramica costituirà occasione per tutti gli appassionati di fotografia digitale per immortalare dall'alto la città grazie al progetto Instagram #RavennaSkyLine - Fotografa Ravenna dall’alto.