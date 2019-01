Inaugura un centro cottura dedicato a Dario Alvisi, scomparso a causa della Sla

Sabato 12 gennaio alle 10.30 a Montaletto di Cervia, in via Dell’Industria 3, si svolgerà l’inaugurazione del nuovo centro di cottura Gemos “Dario Alvisi”, predisposto per servire 2.500 pasti scolastici al giorno. L'inaugurazione, che sarà seguita dai saluti di alcuni rappresentanti istituzionali, sarà un'occasione per ricordare Dario Alvisi, socio Gemos malato di Sla recentemente scomparso, insieme alla moglie Debora Donati che, proprio pochi mesi fa, ha fondato l'associazione "Insieme a te" in memoria di Dario. Il primo progetto portato a compimento dall'associazione è stato quello di realizzare il primo stabilimento balneare per disabili della Romagna. Al termine dell'evento è previsto un piccolo aperitivo per i presenti.