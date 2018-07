Inaugurata a Lugo la nuova via Baracca con il passaggio della Contesa Estense

Mercoledì a Lugo è stata inaugurata la rinnovata via Baracca. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Lugo Davide Ranalli, l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Casamento, l’assessore alla Promozione urbana Pasquale Montalti e i rappresentanti del Comitato di via Baracca.

“Questo traguardo è stato possibile grazie a un importante lavoro corale - ha sottolineato il sindaco Ranalli -. Lo svolgimento dei lavori, infatti, è stato seguito e condiviso passo dopo passo con il Comitato di via Baracca, le associazioni dei commercianti e i cittadini, per fare in modo che i disagi fossero sempre il più possibile contenuti. Da un lato abbiamo avuto aziende che hanno lavorato bene, dall’altro cittadini e commercianti comprensivi dell’utilità di qualche sacrificio per ridare lustro a questa strada. Solo così Lugo può cambiare”.

La riqualificazione di via Baracca ha visto il rifacimento dell’illuminazione, dei marciapiedi e del manto stradale, oltre alla sostituzione della rete idrica, fognaria e del gas (a cura di Hera). Durante l’inaugurazione c’è stato il passaggio della Contesa estense in via Baracca. Nel corso della serata, la strada è stata animata anche dagli appuntamenti dell’ultimo “Mercoledì sotto le stelle” con animazioni a cura del Comitato di via Baracca.