Inaugurata la nuova biblioteca scolastica

Nei giorni scorsi è stata inaugurata la biblioteca della Scuola dell’infanzia 25 aprile a Pisignano. All’inaugurazione erano presenti, oltre ai bimbi della scuola e alle insegnanti, il Dirigente scolastico dell’Intercomunale IC1 Ravenna e Cervia Edera Fusconi, l'assessore alle politiche scolastiche del comune di Cervia Gianni Grandu e i rappresentanti dei genitori e del nuovo Consiglio di Zona. La scuola ha aderito al progetto nazionale “Io leggo perché” in collaborazione con la libreria Bubusettete di Cervia e tanti genitori hanno regalato libri alla scuola.

Inoltre aderendo al progetto “Io leggo perché” la scuola riceverà dagli editori altri libri in proporzione agli acquisti fatti dai genitori. Il progetto biblioteca è stato fortemente voluto dalle maestre, dai genitori e dai rappresentanti scolastici. Per quanto riguarda gli arredi e anche l’acquisto dei libri, è stato fondamentale il contributo delle sezioni Pd di Pisignano e Cannuzzo.