Inaugurata la nuova pista ciclabile di via Pinarella che collega Tagliata a Cervia

E' stata inaugurata lunedì mattina, a Cervia, la nuova pista ciclabile di via Pinarella (nel tratto che va da via Tritone a via Sicilia) che collega Tagliata a Cervia. Al taglio del nastro, oltre al sindaco della città del sale Luca Coffari hanno preso parte i bambini della scuola Manzi in partenza per l'educazione stradale, armati di biciclette e giubbotti catarifrangenti. Il progetto va a implementare la rete di piste ciclabili già esistente realizzata per aumentare la sicurezza della circolazione in bicicletta. Il nuovo tratto, inoltre, farà da raccordo con la pista ciclabile già in uso che va da via Tritone a via Milazzo.