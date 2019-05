Inaugurata la pista ciclo-pedonale tra Savio di Ravenna e Cervia

Martedì mattina è stata inaugurata la pista ciclo-pedonale che collega le due frazioni di Savio di Ravenna e Cervia, alla presenza delle autorità e dei bambini della scuola dell’infanzia “Maria Montessori”. La lunghezza complessiva della pista è di 1.054 metri e il lavori sono stati realizzati a partire da marzo 2019 dalla ditta Ppg di Mengozzi Marzio & C. snc di Santa Sofia, per un importo di 150.000 euro. In fase di completamento anche la rotonda in ingresso della località sia di Savio che di Milano Marittima con il nuovo asfalto e relativa segnaletica.