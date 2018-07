Realizza il sogno del marito, scomparso a causa della Sla: inaugurata la prima spiaggia per disabili

"Tutti al mare, nessuno escluso". Chissà come sarebbe stato felice Dario di vedere il suo sogno realizzarsi. E' stata infatti inaugurata lunedì a Punta Marina, sotto lo sguardo commosso di molti, la nuova struttura balneare interamente attrezzata per disabili e malati di sla.

E l'idea è partita proprio da un malato di sla, Dario, come racconta la moglie Debora Donati: Il progetto nasce dall’esperienza personale mia e di mio marito Dario - spiega Debora, presidente dell’associazione faentina "Insieme a te" - Dopo che Dario è stato colpito dalla Sla, la nostra famiglia non ha più potuto vivere la gioia di un bagno al mare fino a quando abbiamo incontrato i volontari dell’associazione "Io Posso". Grazie a loro l’estate scorsa, in Salento, Dario ha potuto fare ancora una volta il bagno circondato dalle persone per lui più care. È stata un’esperienza talmente intensa che abbiamo deciso di renderla possibile anche in Romagna e così abbiamo costituito l'associazione. Quando Dario è mancato abbiamo lanciato la campagna di crowdfunding per costruire questo stabilimento balneare e per trasformare in realtà il sogno di Dario, ridando la gioia di un bagno al mare a chi ne è stato privato e dimostrando che con determinazione ogni ostacolo può essere superato. E' anche un'occasione per cambiare il proprio punto di vista sulla Sla con un gesto tangibile, che restituirà a chi ne sia stato privato dalla malattia l’emozione del mare".

"Un progetto meraviglioso, di cui siamo immensamente fieri - commenta il sindaco Michele de Pascale al taglio del nastro - Da oggi anche le persone malate di sla o con gravi disabilità avranno la possibilità di fare un bagno in mare, attraverso un accesso facilitato e attrezzato con tutti gli ausili e i supporti necessari". Sono state infatti acquistate delle speciali sedie galleggianti dotate di ruote che permettono di accedere all’acqua alle persone con disabilità o colpite dalla Sla. Gli ausili saranno a disposizione dei frequentatori della struttura balneare, che si trova nella zona di spiaggia libera tra il bagno Chicco Beach e il bagno Susanna e rimarrà aperta per tutto il mese di agosto, dalle 9 alle 19.

"Sono tanti i motivi per dire grazie a Debora e alla sua grande famiglia - aggiunge la consigliera regionale Manuela Rontini, anche lei presente all'inaugurazione - Uno di questi è sicuramente l’averci testimoniato che anche la sofferenza e la malattia fanno parte della vita. Non sempre siamo preparati per ‘incontrarle’, ma anche nei momenti più difficili si può reagire con determinazione, generosità e coraggio.

Debora e Dario lo hanno fatto, con il sorriso. Quello che era il sogno di Dario, grazie all’aiuto di tante persone e all’impegno delle Istituzioni, oggi è realtà: una spiaggia attrezzata per l’accesso al mare delle persone con gravi disabilità. Un altro motivo per essere orgogliosi della nostra Romagna, che sa essere una comunità laboriosa e ospitale".

