Inaugurata una nuova area giochi all'istituto scolastico

Giovedì all’istituto scolastico “San Giuseppe” di Lugo è stata inaugurata una nuova area giochi. L’area, dotata di pavimentazione anti trauma per bambini, è stata acquistata grazie ai fondi raccolti in occasione della festa annuale della scuola. Al taglio del nastro era presente il sindaco di Lugo Davide Ranalli, la direttrice dell’istituto suor Giancarla Dal Borgo, il parroco di San Giacomo don Gabriele Ghinassi, oltre a numerosi genitori.

“Sono felice di partecipare a un momento come questo, perché mi rendo conto di come ci siano tante persone, tanti genitori che compartecipano alla realizzazione di un futuro migliore - ha dichiarato il primo cittadino -. Sono grato a tutti i genitori che hanno realizzato quest’area, a riprova del bene che vogliono alle future generazioni. Un grazie sentito, perché la gratitudine non deve essere mai scontata, ma un seme importante che dobbiamo coltivare”.