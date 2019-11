Inaugurati due nuovi defibrillatori all'interno dei supermercati

Lunedì il sindaco Eleonora Proni e il vicesindaco Ada Sangiorgi hanno incontrato, presso il supermercato Conad Cobar del centro commerciale La Pieve di Bagnacavallo, il presidente della cooperativa Cpda Raffaele Gordini per congratularsi per l’installazione di due defibrillatori, presso lo stesso supermercato e presso il Superstore Conad della Fonte di Tiberio.

I defibrillatori sono stati messi a disposizione, nell’ambito dell’iniziativa "Il cliente ci sta a cuore", dalla cooperativa Cpda che gestisce i due punti vendita a marchio Conad di Bagnacavallo. Grazie a essi si potrà soccorrere rapidamente chi si dovesse trovare in condizione di arresto cardiaco. Alcuni lavoratori dei due supermercati sono stati formati e abilitati all’uso dei defibrillatori e l’installazione è stata segnalata al 118 per un sostegno immediato in caso di bisogno.