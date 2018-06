Inaugurato il percorso protetto lungo la provinciale tra Godo e Villanova

E’ stato inaugurato lunedì mattina alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani, del presidente del comitato cittadino di Villanova Lorenzo Merola e del parroco don Vincenzo Cetrangolo il percorso protetto lungo la strada provinciale 45 Godo e San Marco, nell’abitato di Villanova di Ravenna, festeggiato dai residenti.

L’intervento, del valore di 380mila euro, ha previsto la realizzazione di un percorso pedonale protetto a collegamento dell’abitato di Villanova con il borgo in direzione Godo, che si sviluppa per circa 800 metri sul lato sinistro provenendo da Godo e per circa 190 metri sul lato destro, innalzando così il livello di sicurezza dell’utenza debole. Il progetto ha previsto inoltre il completamento di un tratto di fognatura e dell’impianto di pubblica illuminazione, sul lato sinistro provenendo da Godo. Inoltre, lungo tutto il tratto, è stata realizzata la nuova segnaletica orizzontale (linee di margine) e verticale di progetto, nonché creati due nuovi attraversamenti pedonali in aggiunta a quello esistente in corrispondenza della fermata bus. I passaggi pedonali (sia nuovi che esistenti) sono stati segnalati con appositi apparecchi illuminanti a led con ottica per attraversamenti pedonali in aggiunta a quella esistente a servizio della strada e delle fasce marginali.