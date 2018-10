Inaugurato a Russi il Largo Caduti dell'Aeronautica

Inaugurato sabato mattina a Russi il Largo Caduti dell'Aviazione, in via Gucci. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Sergio Retini, il maggiore Zoli in rappresentanza del 15esimo Stormo CSAR di Cervia, il colonnello ora in quiescenza Flavio Babini, Alberto Fussi presidente Associazione Arma Aeronautica di Ravenna, il comandante dei Carabinieri di Russi, maresciallo Francesco Camastra, ed i ragazzi della classe 2° A della scuola media Baccarini accompagnati dalla professoressa Federica Moretti, che hanno preso parte assieme al sindaco alla scoperta della targa commemorativa. L'intitolazione del largo va ad aggiungersi al monumento ai Caduti dell'Aviazione, presente nella stessa area con un vecchio Aermacchi MB 326, inaugurato nel 1997.