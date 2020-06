Inaugurato il Mercato contadino di Campagna Amica a Faenza

E' stato inaugurato martedì mattina a Faenza, alla presenza dell’assessore comunale alle Politiche Agricole Antonio Bandini, del presidente del Consorzio Faenza C’entro Sergio Scipi, del presidente della sezione di Faenza di Coldiretti Damiano Banzola e del segretario di zona Coldiretti Pier Costante Montanari, il Mercato contadino esclusivo di Campagna Amica, appuntamento che dà il via alle iniziative estive di promozione del centro storico manfredo promosse da Faenza C’entro, iniziative che proseguiranno per tutta l’estate, culminando negli appuntamenti “Sapore di Martedì d’estate”, che terranno compagnia ai faentini in tutti i martedì di luglio (7-14-21-28).

Il Mercato di Campagna Amica, già molto apprezzato e frequentato da tanti cittadini-consumatori nonostante il meteo incerto, si tiene tutti i martedì d'estate, fino a settembre, nell'area antistante la fontana monumentale di piazza della Libertà (dalle 17 alle 23). Al Mercato partecipano esclusivamente produttori agricoli del territorio faentino con le loro eccellenze contadine sostenibili e ad origine garantita. L'iniziativa, vera e propria anteprima degli eventi dei Martedì d'Estate, è resa possibile grazie al Consorzio Faenza C’entro con il sostegno del Comune di Faenza, in collaborazione con la Cabina di Regia composta da Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Confartigianato e Cna e il contributo della Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese. Al fine di garantire ai consumatori una spesa di qualità in tutta sicurezza, il mercato si svolge nel pieno rispetto delle prescrizioni anti-Covid previste dai Protocolli con obbligo di distanziamento, utilizzo di presidi igienico-sanitari e mascherine di protezione.