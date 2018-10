Inaugurato il nuovo ambulatorio per iniezioni intramuscolari in centro storico

E' stato inaugurato giovedì i nuovo ambulatorio per iniezioni intramuscolari, che si trova nella sede dell'ufficio Decentrato di via Maggiore, 120/122. Erano presenti all'evento il sindaco Michele de Pascale, l'assessore al Decentramento, Gianandrea Baroncini, il presidente del Consiglio territoriale Centro urbano, Mauro Maraldi, la direttrice del distretto Ausl di Ravenna, Roberta Mingozzi, la consigliera territoriale Meris Cuscini, il responsabile U.O. Decentramento, Sergio Totti i rappresentanti dei sindacati Pensionati e tutto il personale infermieristico volontario.

Il servizio, completamente gratuito, reso possibile grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato Ada, Auser e Anteas, è in funzione dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 9,30 previa prenotazione al numero 0544482616, oppure presentandosi all'ufficio Pronto Farmaco, in via Maggiore 120/122, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 11,30. Il servizio è rivolto a cittadini e cittadine ultrasessantenni e a chi si trova in condizioni di fragilità. E' importante presentarsi muniti di copia di ricetta medica, farmaci prescritti e siringhe adeguate.