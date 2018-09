Inaugurato nella piazza di Russi il nuovo punto Enel

Nella storica Piazza Farini di Russi, al civico 2, è stato inaugurato alla presenza del sindaco Sergio Retini il nuovo Punto Enel, per offrire ai clienti informazioni e assistenza relativa ai contratti di fornitura di energia elettrica e gas con Enel Energia. Oltre alle operazioni sulle proprie forniture, i cienti potranno trovare soluzioni per l’efficienza energetica e i risparmi in bolletta. All'inaugurazione erano presenti anche il Commissario della Polizia municipale Fabio Forlivesi, il Maresciallo Capo Francesco Camastra e Riccardo Giangregorio, responsabile Enel.