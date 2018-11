Un maxi investimento da oltre 500mila euro: inaugurano a Massa Lombarda i nuovi campi da tennis coperti

Doppia inaugurazione sabato a Massa Lombarda. Alle 15 ci sarà infatti il taglio del nastro dei nuovi campi da tennis coperti e della nuova viabilità all'incrocio tra le vie Castelletto, Imola e Fornace di Sopra alla presenza del sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi e del consigliere regionale Mirco Bagnari.

I campi da tennis, situati nella struttura coperta di via Fornace di Sopra, sono stati coperti da una struttura composta da nove archi in legno lamellare con un investimento di 550mila euro dell’amministrazione comunale e con un contributo di 100mila euro da parte del Circolo Tennis e di un’impresa locale. Da ottobre i campi sono utilizzati per le partite casalinghe del circolo di Massa Lombarda, che - unico in regione - sta disputando il campionato di serie A1 maschile.

L'esigenza di quest’intervento era richiesta da alcuni anni, non solo per ampliare gli spazi per le attività sportive, ma anche per la sistemazione con la realizzazione di un'area di parcheggio illuminata e la messa in sicurezza, grazie alla rotatoria in un incrocio pericoloso e teatro di incidenti anche gravi.