La Regione finanzia la riqualificazione dell'hotel: pareti vetrate e "hammam" nella nuova struttura

E’ stato un inverno in cantiere quello dell’Hotel Luxor di Milano Marittima che, grazie anche ai finanziamenti regionali, ha potuto portare a termine un massiccio intervento di riqualificazione. Una parte del contributo, pari a 200mila euro, è infatti arrivata infatti dal bando regionale Por Fesr 2014- 2020, con il quale la Regione Emilia-Romagna intende incentivare gli investimenti delle Piccole medie imprese della regione al fine di favorire la realizzazione di progetti finalizzati ad accrescere la competitività e l’attrattività del sistema produttivo, anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile.

Il progetto si è classificato primo tra i progetti della riviera romagnola e terzo a livello regionale e, venerdì, l’hotel riapre i battenti con un aperitivo per festeggiare il risultato. In otto mesi di lavori sono stati ristrutturati la sala ristorante e lo spazio lavanderia, ampliate le camere esistenti, ricostruita la cucina, aggiunto un secondo ascensore, creati gli alloggi per il personale e l’ultimo piano interamente vetrato con vista panoramica, dove sorgerà un’area benessere. La ristrutturazione si è ispirata a uno stile minimale e alle linee guida della green economy, con materiali naturali, tinte soft e riposanti, ampie pareti vetrate e insonorizzate. E' stata realizzata un’ala nuova che ha permesso di ampliare le dimensioni delle stanze; completano l'opera due suites panoramiche situate all’ultimo piano, ognuna con piscina idromassaggio privata e hammam, cabina armadio e camino elettrico.

