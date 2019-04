Inaugurata l'edizione primaverile del "Lugo Vintage Festival"

Taglio del nastro per il Lugo Vintage Festival, la due giorni più famosa di Romagna dedicata alle mode d’antan. Erano presenti per l’occasione il sindaco di Lugo Davide Ranalli, l’assessore alla Promozione urbana Pasquale Montalti, il neopresidente del Consorzio AnimaLugo Simone Baioni e la vicepresidente Laura Ercolani, il direttore di Ascom Confcommercio Lugo Luca Massaccesi e il segretario di Confartigianato di Lugo Luciano Tarozzi. Lugo Vintage Festival continua anche domenica dalle 9 alle 19, nelle logge del Pavaglione, nelle piazze adiacenti e la domenica in via Baracca sarà possibile passeggiare tra le bancarelle del mercatino “Vintage per un giorno” e acquistare abbigliamento, oggettistica, brocantage e tanto altro. In largo della Repubblica, invece, si potrà trovare il Vinyl Mini-Market, un’area dedicata agli appassionati del vinile.



Tra le iniziative in programma in entrambi i giorni c’è “Mani nel sacco”: dopo aver scelto un budget di spesa comprando una shopper da 15, 25 o 35 euro si avranno dieci minuti di tempo per scegliere, provare e riempire il più possibile il proprio sacchetto. L’iniziativa si svolgerà presso Angelo Vintage Palace, in corso Garibaldi 59, dalle 10.30 alle 19.30 ogni mezz’ora (ultimo turno alle 19). In piazza Mazzini tornerà “Ruota”, il mitico furgoncino Wolkswagen T2, aperto dalle 9 alle 19, per offrire al pubblico un’esperienza di shopping vintage. I visitatori troveranno infatti il furgoncino allestito a cabina prova con due personal shopper a disposizione per consigli sugli acquisti. L’iniziativa è a cura di ToGo Van.



Spazio anche all’arte con la mostra pittorica itinerante di Enzo Marino allestita nei negozi delle Logge del Pavaglione e in via Baracca, mentre sempre sotto alle Logge del Pavaglione, di fronte a Foto Ottica Marangoni, sarà possibile farsi fotografare in stile Vintage per un giorno (a cura di Katarina Kulichova). Le vie del centro saranno animate anche da un concerto itinerante con il Quartetto Rockabbilly swing, a cura di Mustacchi Barber Shop. Chi vuole curare trucco e parrucco in stile anni ’50 può recarsi nella zona pedonale di via Baracca dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. L’iniziativa è a cura di Scarlet Lovelace e di Ferrara Pin Up School. La zona pedonale di via Baracca ospita anche Pin Up Dream – Vintage Photoshooting, a cura di Scarlet Lovelace e di Ferrara Pin Up School e in collaborazione con Foto Ottica Marangoni. In via Vincenzo Monti 20 Silent People presenta i lavori artigianali ispirati al vintage e dalle 18 sarà possibile fare aperitivo. Per chi è pronto a scattare foto con il proprio telefonino c’è il contest su Instagram #25voltevintage. Per tutto il fine settimana il museo “Francesco Baracca” sarà aperto dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Infine, per i bambini sarà a disposizione un’area dedicata a loro con giochi in piazza Martiri.



Domenica si potrà andare alla scoperta dei segreti della posa fotografica in chiave pin up grazie a un workshop a cura di Racy Ros e Ferrara Pin Up School. L’iniziativa si svolge nella sala Baracca della Rocca, in piazza Martiri 1, dalle 10.30 alle 12 e dalle 12 alle 13.30. È gradita la prenotazione. Per ulteriori informazioni contattare il numero 366 1812965 (Scarlet). Nel pomeriggio ancora uno spazio per i dischi in vinile con “Alta fedeltà, che rimarrà sotto alla Logge del Pavaglione dalle 14 alle 19. Per tutto il pomeriggio ci sarà un dj set in vinile con giradischi montati da Flexi, che cura l’iniziativa. Per tutta la giornata il mercatino vintage si espande anche via Baracca con espositori e iniziative a cura del Comitato di via Baracca. Dalle 15 la via si animerà con i suoni di Dj Cortez e la sua musica anni ’70 e ’80. In largo Baruzzi dalle 15 la sfilata di abiti e accessori vintage a cura dell’associazione San Vincenzo de Paoli che con il ricavato dalla vendita dei capi d’abbigliamento contribuisce al sostegno di famiglie in difficoltà.



Inoltre, in concomitanza con il Lugo Vintage Festival alle Pescherie della Rocca dalle 14 alle 20 ci sarà lo Special Tattoo Show, una due giorni dedicata al mondo del tatuaggio. Per l’occasione si potranno trovare dipinti, musica, illustrazioni, serigrafie e diversi artisti della zona pronti a tatuare chi lo vorrà. In caso di pioggia il programma resta invariato. Per seguire tutti gli appuntamenti del festival è possibile consultare il sito www.vivilugo.it, oppure consultare la pagina Facebook “Vivilugo”.