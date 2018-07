Milano Marittima, ecco il nuovo lungomare Batani: "Esempio di come evolve la Riviera"

Inaugurato venerdì pomeriggio alla presenza di numerosi turisti il nuovo lungomare di Milano Marittima. "E' una giornata importante - ha esordito il sindaco Luca Coffari -. Lo scorso anno c'erano lamiere, polvere e buio. Ora c'è una passeggiata verde, un luogo piacevole e di relax che rende merito alle strutture ricettive. E' stato realizzato un tratto importante, che collegherà tutta Milano Marittima fino al porto turistico. E' stata privilegiata l'idea di una vacanza all'insegna di relax. L'opera continuerà per stralci successivi, finanziati da privati e Regione Emilia Romagna".

L'opera è stata dedicata all'imprenditore Tonino Batani, "che tanti anni fa aveva realizzato davanti al suo albergo un progetto simile, a dimostrazione della sua lungimiranza". "Abbiamo lavorato molto ed intensamente, con aggiustamenti come prevedono i grandi lavori, e può fare un importante salto di qualità per la località insieme al centro e ad altre cartoline della città, come il Borgo Marina. Ora è realtà ed è un bel colpo per il turismo".

Ha preso la parola anche l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, che si è detto "emozionato" per l'evento. "Era da quando ero ragazzino che si parlava di riqualificazione del lungomare di Milano Marittima e vedere questo spazio così bello ci riempie di soddisfazione", ha evidenziato. "E' uno spazio a misura di famiglie - ha proseguito -. Se è vero che siamo tra le destinazioni turistica più importante d'Europa, è anche vero che abbiamo bisogno per mantenere la nostra competitività ed un'offerta turistica ad alti livelli, perchè i mercati internazionali chiedono un prodotto nuovo e città riqualificate, abbiamo bisogno di fare interventi di qualità come questo".

Anche Corsini ha ricordato come "Batani sia stato lo start-up di questa idea, dandoci lo stimolo per realizzare questa opera, che è stata realizzata con un lavoro di squadra". Quanto alle polemiche, l'assessore ha evidenziato come "questa opera sia un esempio su come si riqualifichi il prodotto turismo della Riviera, con un occhio alla sostenibilità ambientale. Sono polemiche incomprensibili e anche coloro che critici si convinceranno che questa è la strada giusta per alzare la competitività della Riviera e dell'Emilia Romagna".

Per il governatore Stefano Bonaccini, è emersa "la qualità degli emiliano romagnoli di lamentarsi poco e di rimboccarsi le mani". Questo, ha aggiunto, è un spazio che rievoca "uno spirito di comunità". L'intitolazione a Batani, ha aggiunto, "è un simbolico richiamo a tutti gli imprenditori che in questa Romagna hanno garantito quella che oggi è qualcosa che fa la differenza nell'accoglienza anche nel mondo". "E' l'area nella quale credeva di più - ha ricordato l'imprenditrici Paola Batani, figlia di Antonio -. Credeva che questa area potesse fare la differenza ed ora ha dato un valore aggiunto".