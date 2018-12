Natale, emozione di luci a Milano Marittima: inaugurato il quarto anno di MimaOnIce

Bagno di folla a Milano Marittima per l'inaugurazione di MimaOnIce e le sue Emozioni di Luce. Il grande villaggio natalizio ha aperto la quarta edizione nel salotto buono di Milano Marittima, brillando di scenografiche istallazioni luminose provenienti da Dubai, eleganti e suggestive, con giochi di luci sulla pista di ghiaccio rotonda più grande d’Europa. Un magico parco del ghiaccio, giocato su nuance azzurro (il richiamo del mare), bianco (il ghiaccio e il sale) e oro, simbolo di glamour e preziosità.

"E' un progetto nato quattro anni fa - ha ricordato il sindaco Luca Coffari -. C'era la voglia di far vivere Cervia e Milano Marittima tutto l'anno e da lì partì l'idea di MiMaOnIce, che si è concretizzata una grande rotonda di ghiaccio ed un villaggio pieno di bontà ed emozioni da vivere. Tutti gli anni abbiamo cercato qualcosa di nuovo e quest'anno abbiamo scelto il tema delle luci. Nel villaggio ci sono sculture di luce, che si arricchiranno nei prossimi giorni. E' bello passare le feste insieme, farsi gli auguri, e siamo contenti perchè il successo è arrivato. E vedere tanta gente ci fa piacere".

Mattia Mazzanti, coordinatore del progetto per la Pro Loco, ha annunciato le novità del villaggio: "Viale Matteotti vede come tema la "boutinque", con una meravigliosa cintura illuminata; procedendo verso la pista, che è il simbolo di Milano Marittima, quella circolare più grande d'Europa, ci sono gli alberi stilizzati a forma di piramide, allestiti da tredici artisti; in viale Gramsci c'è il tema dei bimbi, con orsetti illuminati e il trenino e la novità della pista per i più piccoli. Poi ci sono le pecorelle e le stalattiti. Immancabile lo scivolo in viale Forlì".

L'assessore allo Sviluppo Economico e Bilancio, Rossella Fabbri, ha sottolineato il consolidato rapporto di solidarietà con Mediafriends, evidenziando i progetti di inclusione sociale per bambini più svantaggiati portati avanti con la Fabbrica del Sorriso. Dopo la presentazione "MimaOnIce Smile" ha scaldato il pubblico con la kermesse comica che ha visto gli interventi di Lorenzo Baglioni e come ospite d'onore Giuseppe Giacobazzi.