Inaugura un nuovo supermercato: proporrà prodotti del territorio a km zero

Inaugura giovedì 30 maggio alle 9 il nuovo Conad Superstore di Pinarella, alla presenza delle autorità cittadine civili e religiose. Il punto vendita di nuova costruzione si trova in viale Europa Unita 4 e sostituirà lo “storico” Conad City di via Platone, che ospiterà, dopo una riqualificazione, un nuovo centro di aggregazione sociale del Comune di Cervia.

Con 1.500 metri quadrati di area vendita, nel negozio sono occupate una ottantina di persone, venti delle quali frutto di nuove assunzioni. La gestione è della società Conad Pinarella srl, che riunisce quattro soci del territorio: Rosa Mancino, Marco Mazzoni (che della società è il legale rappresentate), Marco Melandri e Roberto Gentili, che con Rosa fu tra i fondatori del sodalizio nel marzo del 1991.

In occasione dell’inaugurazione, i soci Conad hanno deciso di devolvere, nelle giornate del 30 e 31 maggio, 10 centesimi per ogni scontrino battuto in cassa a sostegno della sezione Avis di Cervia. "Sappiamo che la richiesta di sangue è sempre molto alta nel nostro paese – commentano i soci – e il bisogno si intensifica con l’arrivo della bella stagione. La nostra nuova apertura ci è sembrata quindi una valida opportunità per sensibilizzare tante persone su questo tema e per poter a nostra volta dare un contributo a quanto l’Avis, anche a livello locale, fa ogni giorno".

Il nuovo negozio offrirà ai clienti un assortimento ampio con un'attenzione ai reparti freschi, dalla pescheria alla gastronomia calda. Non mancherà inoltre il banco tradizionale della macelleria e un forno con pane, pizze e prodotti di pasticceria. Particolare attenzione è stata riservata alle tipicità del nostro territorio, con frutta, verdura, formaggi e salumi di produttori locali. Tra le curiosità, si segnala la macchina per sbucciare gli ananas, che consente di pulire e detorsolare il frutto così da portarlo a casa pronto per il consumo. A completare la proposta commerciale sono i corner tematici della casa del dolce, della bottega del caffè, la cantinetta vini, con una proposta di bianchi e rossi ma anche di birre e vino sfuso di sei diverse tipologie, e lo spazio giornali e riviste.