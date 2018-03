Spogliatoi e docce rinnovate: nuovo look per la piscina comunale di Cervia

Domenica di festa a Cervia per l'inaugurazione della rinnovata piscina comunale di Cervia. La struttura sfoggia nuovi spogliatoi e docce, oltre ad un miglioramento dei servizi. "La nostra piscina comunale si è rifatta il look grazie ad un contributo deliberato dalla Giunta - afferma il sindaco Luca Coffari -. Dai 58.000 ai 60.000 gli accessi annui, sono inoltre numerosi corsi e le attività che si svolgono, realizzando un servizio importante per i nostri concittadini". Domenica mattina sono state svolte per l'occasione due lezioni di acquafitness. Contemporaneamente la piscina è stata aperta al nuoto libero e ai giochi per bambini, con un gonfiabile acquatico allestito per l’occasione.