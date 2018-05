Incappucciati, stavano tentando il colpo al bancomat: la ronda della vigilanza rovina il piano

Probabilmente stavano tentando di far saltare con l'esplosivo oppure di sradicare lo sportello bancomat delle poste. Tuttavia il passaggio della ronda notturna della vigilanza privata ha permesso di sventare il colpo. Nella prima mattinata di giovedì alle 2.30 circa, una pattuglia di “Cittadini dell’Ordine Spa” (ex Ronda Faentina) ha sventato un tentativo di furto presso l’ufficio postale di via Monti a Lugo.

La guardia, durante un ordinario servizio di ronda notturna, ha notato quattro persone con il volto coperto, intente ad armeggiare nei pressi del bancomat dell’ufficio postale. La pattuglia ha quindi immediatamente contattato la centrale operativa dell’istituto operante h24 e le forze dell’ordine, che sono tempestivamente intervenute, mettendo in fuga i quattro malviventi e sventando l’atto criminoso, senza nessun danno per il bancomat e per l’ufficio postale.

“La nostra pattuglia è intervenuta immediatamente - spiega Giuseppe Testa, direttore tecnico di Cittadini dell’Ordine - perché anche se la potenziale vittima non rientrasse tra i nostri clienti è compito e obbligo di una guardia particolare giurata, come di ogni singolo cittadino, segnalare e intervenire in fragranza di reato". "Ringrazio la guardia che ha svolto con efficienza e attenzione il proprio turno di lavoro - ha aggiunto Andrea Fabbri, consigliere delegato di Cittadini dell’Ordine - contribuendo in questo modo all’obiettivo della nostra attività, ovvero di dare serenità e sicurezza a tutti cittadini, a prescindere dai servizi che svolgiamo direttamente per i singoli clienti”.