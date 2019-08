Incendio a Faenza: "Monitorare i corsi d'acqua e analizzare i prodotti agricoli"

L’incendio che nella notte tra l’8 e il 9 agosto ha distrutto il magazzino dell’azienda Lotras System a Faenza, sprigionando una vasta nube di fumo che si è estesa anche a paesi e città vicine e che, a distanza di giorni, continua a persistere, è oggetto di un’interrogazione presentata in Regione dal consigliere della Lega Nord Andrea Liverani.

"Arpae e Ausl – riporta il consigliere nell’atto ispettivo – si sono subito attivate per monitorare la situazione e valutare l’eventuale presenza di sostanze tossiche nell’aria. Per la raccolta dei dati sono stati utilizzati due campionatori ad alto volume in grado di raccogliere il particolato autodisperso, uno posizionato in via Corbari, a Faenza, a circa 5 chilometri dal luogo dell’incendio, e l’altro ubicato in via Carpegna, a Forlì. Le analisi hanno rilevato la presenza di diossina nell’aria, anche nella sua forma più tossica (TCDD), con valori, nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 agosto, addirittura superiori ai limiti di riferimento indicati dall’Organizzazione mondiale della sanità (oms). Nonostante le verifiche di Arpae e Ausl, vi è molta preoccupazione anche per la possibile contaminazione di canali, fossi e falde acquifere, oltre che delle coltivazioni, a causa dell’ingente quantità d’acqua impiegata dai vigili del fuoco per spegnere l’incendio riversatasi nelle fognature e nel canale retrostante al magazzino, tanto che il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha diramato un avviso a non utilizzare le acque dei fossi per uso irriguo".

Di qui l’iniziativa di Liverani, che chiede alla Giunta regionale "per quale motivo il campionatore di Faenza sia stato posizionato a circa 5 chilometri di distanza dal luogo dell’incendio e se siano previste ulteriori analisi dell’aria tramite avvicinamento del campionatore mobile; quali misure siano state predisposte per la messa in sicurezza di canali, fossi e falde acquifere, che continuano a essere utilizzati per l’irrigazione dei campi; se siano previste analisi e campionature sui prodotti agricoli per verificare che i fumi e le ceneri prodotte dall’incendio non ne abbiano intaccato qualità e salubrità".