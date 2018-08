La cava continua a bruciare, l'odore di fumo arriva fino ai lidi. Lega Nord: "Diversi aspetti da chiarire"

Da tutto il ravennate, oltre che naturalmente dal faentino, i residenti continuano anche lunedì a lamentare un forte odore di fumo nell'aria. Le prime segnalazioni sono arrivate domenica, quando il Comune ha spiegato che l'odore è provocato dall'incendio di un deposito di materiale legnoso in una cava a Marzeno che prosegue senza sosta dalla notte tra giovedì e venerdì. Il vento, infatti, soffiando non solo continua ad alimentare le fiamme, ma fa spostare il fumo anche per decine e decine di chilometri, arrivando anche ai lidi ravennati e nel cervese.

Tantissimi i Vigili del fuoco impegnati, raggiunti nel weekend anche dalle squadre della Protezione civile di Dovadola insieme a squadre di altre assocazioni che sono intervenute per cercare di domare le fiamme. Pompieri e Arpae hanno attivato un protocollo specifico per questi casi e stanno effettuando analisi, ma hanno comunque assicurato che non ci sono pericoli per la salute, poiché l'incendio riguarda esclusivamente legname secco. I Carabinieri di Faenza, alla guida del Comandante Cristiano Marella, spiegano che i Vigili del fuoco non hanno rilevato nulla di anomalo e che al momento non vi sono indizi che possano fare pensare a una causa di origine dolosa.

Nel frattempo sulla questione sono intervenuti anche Andrea Liverani, consigliere regionale della Lega, e Gabriele Padovani, capogruppo Lega Faenza, presentando un'interrogazione alla giunta regionale. "L’incendio che ha colpito il deposito di legname della cava Zannona è stato difficilissimo da domare non solo per la quantità di legname coinvolto, ma anche perchè nei paraggi mancava un idrante. I Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare con le autobotti e questo ha reso enormemente più difficoltosa la situazione. Inoltre hanno dovuto bagnare le case vicine per evitare che le scintille che finivano a grande distanza sui tetti e nei giardini privati dessero luogo ad altri incendi. E questo è un fatto gravissimo, considerato la poca distanza tra le case e l’ex cava. Sulla vicenda è necessario e urgente vederci chiaro, perchè sono troppi gli aspetti che non tornano. Com'è possibile che non sia stata prevista nei pressi di un’area di stoccaggio legname, e quindi di una zona ad alto rischio incendi, la presenza di un idrante? Per quanto riguarda le autorizzazioni chiederemo di sapere quanto era il limite di stoccaggio del legname all’interno della cava e quanto era il materiale presente in quel momento; inoltre è necessario capire anche se sono state rispettate le distanze previste rispetto alle abitazioni vicine quando la cava è stata riconvertita ad area di deposito, considerato che alcune abitazioni si trovano a meno di 100 metri dal deposito andato a fuoco”.