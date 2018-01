Serie di esplosioni, panico a Pinarella: a fuoco una colonia abbandonata

Diversi scoppi hanno creato non poco terrore nella tarda serata di venerdì a Pinarella. Numerose le telefonate alla sala operativa del 115. A creare il panico un vasto incendio che si è sviluppato intorno alle 22 in una colonia abbandonata in via Vesuvio. Sono ancora da stabilire le cause che hanno innescato il rogo. Lo stabilirà il frutto del lavoro condotto dai tecnici del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna e dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cervia e Milano Marittima.

L'incendio ha richiamato all'opera numerosi uomini del 115. In prima battuta è intervenuta una squadra del distaccamento di Cervia, seguita poi dall'arrivo di una botte, dell'autoscala e del mezzo tecnico. Le lingue di fuoco hanno attaccato i diversi piani della struttura, generando anche una serie di esplosioni dovute alla presenza di alcune bombole di gas.

I pompieri sono riusciti a domare il rogo in circa un'ora, per poi eseguire le operazioni di bonifica. Sul posto in via cautelativa è giunta anche un'ambulanza del 118. Non ci sarebbero feriti. All'interno non vi erano persone, anche se si sta indagando su un'eventuale presenza in precedenza di senza fissa dimora che avrebbero utilizzato la colonia come luogo di rifugio e riparo da freddo e intemperie.