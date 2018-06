Scoppia un incendio in zona porto: alte colonne di fumo nero nel cielo

Incendio nella mattinata nella zona industriale del Porto di Ravenna. Intorno alle otto di mercoledì nello stabilimento Versalis di via Baiona hanno preso fuoco alcuni cassoni contenenti materiali in gomma situati in un’area esterna al magazzino dell’impianto di produzione di gomme, che hanno causato alte colonne di fumo nero visibili da lontano. Immediatamente sono intervenute le squadre interne dello stabilimento, raggiunte poi in supporto da una squadra di Vigili del Fuoco con l'autobotte, che nel giro di mezz'ora sono riusciti a domare le fiamme e a riportare la situazione alla normalità. I primi rilevamenti ambientali non hanno dato riscontri, sono in corso le verifiche di Arpae.