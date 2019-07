Roulotte in fiamme nella notte: incendio al camping

Incendio nella notte - anzi, ormai all'alba di venerdì mattina - al Villaggio Camping Adria di via Spallazzi, a Casal Borsetti. Intorno alle 5, infatti, ha preso improvvisamente fuoco una roulotte parcheggiata nel campeggio. Al suo interno c'erano tre persone, uscite fortunatamente indenni dal veicolo. Sul posto è intervenuta in prima battuta la squadra di emergenza del campeggio, che ha iniziato le operazioni di spegnimento prima dell'arrivo dei Vigili del fuoco di Ravenna. I pompieri hanno poi terminato il lavoro mettendo in sicurezza l'area. Ancora da chiarire l'origine dell'incendio, non si esclude che possa essersi trattato di un cortocircuito.

