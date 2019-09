Incendio a Faenza, la Regione stanzia un milione di euro per la bonifica

La Regione Emilia-Romagna non ha perso tempo e ha stanziato risorse per il Comune di Faenza, impegnato nella difficile bonifica seguita al tragico incendio divampato lo scorso 9 agosto presso lo stabilimento Lotras di via Deruta. Il rogo sviluppatosi il mese scorso ha infatti comportato spese straordinarie per lo smaltimento dei rifiuti speciali, gli interventi di bonifica ambientale e la tutela delle acque pubbliche - per evitare che negli scarichi consorziali finissero agenti inquinanti portati dall’acqua usata per spegnere l’incendio.

"Per questo, nei giorni scorsi - spiega la consigliera regionale dem Manuela Rontini - assieme al sindaco Giovanni Malpezzi abbiamo incontrato l'assessore regionale all’Ambiente e Protezione civile Paola Gazzolo, che ringrazio, chiedendo un aiuto per Faenza. La risposta non è tardata e, nell’immediato, arriverà un milione di euro dal Fondo regionale per le spese impreviste. Il prelievo sarà deliberato dal presidente Stefano Bonaccini nella prossima seduta di Giunta dimostrando così, ancora una volta, la sua vicinanza e quella dell’intera Regione alle comunità locali e alla nostra città".