Incendio a Faenza, nuove rassicurazioni di Arpae: "Lievi deviazioni rientrate"

"Gli ultimi dati rilevati dalle centraline della rete regionale e dal mezzo mobile non presentano situazioni anomale per i parametri monitorati della qualità dell'aria (polveri, ossidi di azoto, benzene, CO), anche le lievi deviazioni osservate sono rientrate". Queste le ultime annotazioni di Arpae sull'incendio alla Lotras di via Deruta, a Faenza. Dall'incontro di domenica del coordinamento è emerso che per spegnere completamente l'incendio ci vorranno ancora 6-8 giorni. Informa l'amministrazione comunale: "Attualmente siamo in presenza di una combustione senza fiamma viva e questo determina la formazione di un fumo prevalentemente chiaro, formato prevalentemente da vapore acqueo, che per l'assenza di fiamma e la bassa temperatura si disperde negli strati più bassi, in prossimità del suolo".

"Questo può portare, soprattutto nelle ore notturne e la mattina con basso strato di rimescolamento e brezze alla segnalazione di odori e fastidi nella popolazione, anche a distanze consistenti, fino alla costa, per la presenza di sostanze, quali le aldeidi, che anche a basse concentrazioni (non pericolose) possono creare comunque fastidio - viene aggiunto-. Sarà quindi importante gestire la comunicazione" Arpae continua con le misure del mezzo mobile e con il campionamento ad alto volume e da lunedì saranno disponibili i primi dati su Diossine PCB e IPA.