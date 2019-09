Incendio a Faenza, se ne discute in Consiglio comunale con Ausl e Arpae

E' stato inserito un punto specifico all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Comunale di Faenza per venire a conoscenza delle azioni intraprese dall'amministrazione comunale e da tutti gli enti coinvolti nella gestione dell'emergenza a seguito del tragico incendio divampato lo scorso 9 agosto presso lo stabilimento Lotras di via Deruta.

Ad aprire la seduta del consiglio comunale di lunedì sarà una relazione congiunta del sindaco Giovanni Malpezzi e dell'assessore all'ambiente del comune di Faenza, Antonio Bandini, sulle operazioni e sulle misure emergenziali adottate per limitare e contenere i disagi ambientali causati dal grande incendio. Alla discussione di lunedì, in programma alle 18.30 presso la sala consiliare E. De Giovanni, sono stati invitati a relazionare anche i tecnici di Ausl e Arpae Emilia - Romagna.

Esprime soddisfazione il capogruppo Pd Nicolò Bosi: "Come gruppo consiliare, non appena concluse la prima fase dell'emergenza e della messa in sicurezza del sito Lotras, ci siamo subito attivati per portare la discussione al primo consiglio comunale in programma.

Questo per permettere sia ai consiglieri che alla cittadinanza di avere informazioni puntuali e ufficiali circa gli sviluppi, la gestione dell'emergenza, le operazioni di bonifica e le verifiche effettuate e quelle in corso relative agli aspetti di sanità pubblica e alimentare".