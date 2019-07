Durante i lavori scoppia un incendio nel sottotetto: intervengono i Vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato giovedì mattina in un'abitazione di via Sant'Alberto, in zona acquedotto. Poco prima delle 11, mentre gli operai stavano lavorando sul tetto dell'abitazione si sono accorti che aveva preso fuoco qualcosa nel sottotetto. Subito hanno dato l'allarme e sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco con diverse squadre e la botte. Sono in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio.

Foto Massimo Argnani