L'incendio si sviluppa dalla camera da letto: paura per due anziane sorelle e la loro badante

Attimi di terrore per due anziane sorelle di 98 e 87 anni e la loro badante ucraina, una donna di 58. Erano da poco passate le 13 quando alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco sono giunte diverse chiamate che segnalavano l'incendio di un appartamento posto al primo piano di una palazzina in via Fratelli Rosselli al civico 12, ad Alfonsine. I pompieri di Ravenna e Lugo, giunti sul posto con due squadre e due botti, hanno spento le lingue di fuoco e soccorso le tre donne, mettendole poi nelle mani dei soccorritori del 118 giunti con diverse ambulanze sul posto.

A riportare le ferite più gravi è la meno anziana delle due sorelle trasportata con l'elimedica all'ospedale Bufalini di Cesena. La 98enne e la badante ucraina, invece, sono state portate al nosocomio ravennate con ferite di medio-bassa entità. Per tutte e tre, comunque, ustioni e sintomi da intossicazione da fumo. Tutti i restanti abitanti della palazzina, scesi in strada, non hanno riportato ferite. L'incendio è stato spento abbastanza agevolmente dal pronto intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco: le fiamme hanno reso inagibile la camera da letto e parte dell'appartamento. Indagini in corso da parte dei Carabinieri che cercheranno di fare luce su quanto accaduto insieme ai tecnici dei pompieri.