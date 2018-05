Fumo dall'appartamento: una pentola dimenticata sul fornello causa un incendio

Paura nel pomeriggio per un incendio in un'abitazione. Intorno alle 15 alcuni condomini di una palazzina di via Romea, all'angolo con via Garigliano, hanno notato che da uno degli appartamenti usciva del fumo. I residenti hanno subito allertato i Vigili del Fuoco, giunti sul posto in breve tempo con una squadra insieme ai Carabinieri di Ravenna e a un'ambulanza del 118, a livello precauzionale. Una volta entrati nell'abitazione, i pompieri si sono accorti che l'incendio era scaturito da una pentola dimenticata su un fornello acceso. Le fiamme hanno intaccato la zona cottura annerendo la cucina, mentre il fumo si è propagato in tutte le stanze. I Vigili del fuoco hanno spento rapidamente le fiamme, dopo essersi assicurati che all'interno dell'abitazione (in cui risiede un'anziana) non fosse presente nessuno. Infine hanno proceduto con le operazioni di bonifica dell'appartamento.