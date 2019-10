Fiamme nella notte vicino all'ex convento di San Francesco: bruciate due auto

Potrebbe essere un cortocircuito l'origine di un incendio che ha interessato nel cuore della nottata tra martedì e mercoledì due auto che si trovavano in sosta in via Cadorna, nel parcheggio dell'ex convento di San Francesco, a Bagnacavallo. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto poco dopo le 00.30. Dal distaccamento dei Vigili del Fuoco di Lugo sono partiti due mezzi (una squadra e la botte) e il tempestivo intervento ha evitato l'estensione del rogo ad altre vetture.

Foto di un lettore, Flavio Mainetti