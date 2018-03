Scoppia un incendio: garage, auto e furgone completamente distrutti

Un brutto incendio che ha distrutto due veicoli e un intero garage. Mercoledì mattina, intorno alle 9.30, una donna ha fatto rientro nella sua abitazione a Pontenono, tra Brisighella e Fognano. La signora ha parcheggiato la sua auto, una Lancia y10, nel garage a fianco di un furgone ed è entrata in casa. Poco dopo i vicini hanno lanciato l'allarme, avvisandola che dal garage proveniva del fumo. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Faenza, con in supporto anche la botte da Ravenna, ma purtroppo quando sono arrivati le fiamme avevano già distrutto l'auto, il furgone e lo stesso garage. L'intervento si è concluso intorno alle 12.30. Sul posto per i rilievi di legge i Carabinieri di Fognano: da un primo sopralluogo sembrerebbe essersi trattato di un incendio di natura accidentale.