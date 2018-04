Una luce nel cuore della notte: erano tre auto avvolte dalle fiamme

Tre auto a fuoco nella nottata tra domenica e lunedì. Il fatto è avvenuto intorno all'1.30 a San Pietro in Vincoli. Ad esser interessate dalle lingue di fuoco una "Opel Agila", una "Renault Scenic" ed una "Fiat Stilo". Sul posto, a seguito delle segnalazioni di alcuni automobilisti in transito, sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra ed una autobotte, che hanno provveduto ad estinguere le lingue di fuoco in trenta minuti. Per i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cervia e Milano Marittima. Dai primi accertamenti non sono state trovate tracce per un'ipotesi dolosa. Sul posto, a livello precauzionale, anche un'ambulanza del 118.