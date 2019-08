Incendio di rifiuti in zona Bassette, densa colonna di fumo si alza in cielo - LE FOTO

ESono tante le segnalazioni giunte alla centrale del 115 per una densa colonna di fumo che si è alzata nella prima serata di sabato sui cieli ravennati. Erano da poco passate le 19.30 quando le fiamme si sono sviluppate alla Ciclat in zona Bassette, un'azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco di Ravenna con autobotte, camion schiuma e mezzi di supporto. L'incendio è stato circoscritto e le fiamme sotto controllo, .in corso le operazioni di spegnimento. Il fumo era visibile da chilometri di distanza. Sul posto anche la Polizia di Stato e la Municipale di Ravenna

“L’incendio interessa un cumulo di rifiuti non pericolosi e al momento non si rilevano situazioni di pericolo per la popolazione. I tecnici di Arpae (Agenzia regionale protezione ambiente Emilia Romagna) sono sul posto per le verifiche ambientali del caso” si legge in una nota del Comune

Le operazioni di spegnimento si protrarranno almeno per questa notte. Attualmente il vento è direzionato verso costa tra Marina di Ravenna e Marina Romea. Qualora il fumo raggiunga le abitazioni, in via cautelativa si raccomanda di chiudere le finestre.

Il sindaco Michele de Pascale, i tecnici della Protezione civile comunale e la Prefettura sono in continuo contatto per monitorare l'evolversi della situazione.