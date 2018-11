Scoppia un incendio in casa e restano intrappolati: paura per madre e figlio

Venerdì mattina, intorno alle 12.30, un incendio è scoppiato all'interno di un'abitazione di via Montefiorino, a Lugo. Le fiamme sarebbero scaturite da un braciere, utilizzato per preparare il pranzo, dimenticato acceso al piano terra della casa. L'abitazione è velocemente stata invasa dal fumo: al suo interno erano presenti un 55enne e la madre, ultraottantenne, entrambi con problemi di deambulazione e quindi rimasti intrappolati, incapaci di muoversi, al primo piano dell'appartamento. A dare l'allarme sono stati i vicini che hanno allertato i Vigili del fuoco, giunti sul posto in pochi minuti con la partenza di Lugo. Entrati nell'abitazione, i pompieri hanno raggiunto i due abitanti e li hanno spostati vicino a una finestra per dar modo loro di respirare. Il figlio è stato poi fatto scendere passando dalla finestra tramite una scala di legno, nel frattempo da Ravenna sono giunti in aiuto dal 115 la scala, l'autobotte e il camion di supporto con bombole d'ossigeno. I Vigili del fuoco, una volta diminuito un po' il fumo all'interno della casa, hanno preso in braccio l'anziana e l'hanno trasportata fuori passando dalle scale dell'abitazione. La donna è stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118 giunti sul posto con due ambulanze e auto medica, che hanno trasportato i due al pronto soccorso dell'ospedale di Lugo con codice di media gravità. I danni alla struttura, ingenti, sono ancora da quantificare.

Foto Massimo Argnani