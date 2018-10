Scoppia un incendio e crolla il tetto dell'abitazione: lungo intervento per spegnere le fiamme

Ha causato il crollo del tetto l'incendio che mercoledì sera è scoppiato sul tetto di un'abitazione tra Alfonsine e Voltana, su via Reale. La chiamata ai Vigili del fuoco è arrivata intorno alle 19.40 e i pompieri si sono precipitati sul posto con la partenza di Lugo, una squadra di rinforzo, la botte, la scala e il camion con le bombole. I pompieri hanno lavorato duramente fino all'una di notte per riuscire a domare le fiamme. Sul posto anche i Carabinieri, che hanno posto sotto sequestro l'abitazione dal momento che non si esclude nessuna ipotesi, tra le quali la pista dolosa. Non risultano persone ferite, ma sul posto è intervenuta in via precauzionale un'ambulanza del 118.